Dit weten we al over Jurgen Conings en de klopjacht op de voortvluchtige militair

Sinds dinsdag is er een klopjacht bezig naar Jurgen Conings (46). De veiligheidsdiensten legden al snel de link tussen zijn vlucht en de herhaaldelijke (doods)bedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. Die werd dinsdag in allerijl met zijn gezin ondergebracht in een safehouse. Dit weten we intussen al.

Wie is hij?

Jurgen Conings is 46 jaar. Hij is korporaal bij de luchtmacht, doet geregeld aan fitness en bodybuilding en is een hevige Anderlecht-fan. In zijn tuin bouwde hij een fitnessruimte om lessen te geven. Hij heeft een Poolse vriendin met een dochtertje. Hij zit al sinds 1992 in het leger. Jurgen zou een ‘sniper’ zijn en maar liefst elf militaire zendingen achter de rug hebben. Hij zou ook de ambassade van de VS mogen hebben bewaken. Hij is dus een elitesoldaat.

Hoe gevaarlijk is hij?

Jurgen Conings werd al langer door de veiligheidsdiensten in het oog gehouden, want hij stond op de zogenaamde OCAD-terroristenlijst. Hij stond gekend voor zijn extreemrechtse gedachtegoed. En deze zomer had hij serieuze bedreigingen geuit tegenover viroloog Marc Van Ranst. Hij werd hierover ondervraagd en kreeg binnen het leger ook een tuchtstraf voor zijn posts op sociale media. Zo mocht Conings alleen nog maar een administratieve functie uitoefenen.

Hoe kwam de politie hem op het spoor?

Het was de vriendin van Conings die maandag bij thuiskomst een afscheidsbrief vond. Daarin gaf hij aan niet langer te willen leven “in zo’n maatschappij geregeerd door politici en virologen”. Hij gaf ook aan “in het verzet te gaan”. Na een telefoontje naar de kazerne kwamen ze er snel achter dat Conings er niet enkel vandoor was gegaan, maar dat hij ook een hele boel zware wapens had meegenomen.

Toen bleek dat er wapens weg waren, werden alle politiekorpsen verwittigd. Ze moeten uitkijken naar Conings en rekening houden met een zwaarbewapende man. Een klopjacht door half Limburg leidde dinsdagavond tot de vondst van Conings’ Audi Q5 in het Dilserbos.

Welke wapens heeft hij meegenomen?

Een M72 law, oftewel een raketlanceerder. Het is de vervanger van de bazooka. De raketten kunnen de bepantsering van elke bestaande tank doorboren. Een FN Five-seveN, een kleiner pistool. En een FN P90, een machinegeweer van het Belgische FN Herstal. Hij heeft ook zo’n 2.000 kogels op zak.

In de auto van Conings kon men de zwaarste wapens aantreffen. Hij zou wel nog het handvuurwapen en een p90 op zak hebben. In de auto vonden speurders een tweede afscheidsbrief waarin hij “een en ander wil rechtzetten”.

Waar is hij nu?

Dat weet voorlopig niemand. De politie vreesde in eerste instantie dat de man op zoek zou gaan naar Marc Van Ranst. De viroloog en zijn gezin moesten daarom onderduiken. Maar of Conings effectief op weg was naar de familie, is niet geweten. Nadat ze de auto terugvonden, loopt het spoor in Limburg dood. Ook de Nederlandse politie is op de hoogte en heeft de man nu geseind.

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Het parket vraagt Conings om zich over te geven. Wie meer informatie heeft, kan de politie bereiken op 0800-30.300.