Philippe Clement gaat Genk-Anwerp niet volgen in aanloop naar titelmatch op Anderlecht: “Wil resultaat enkel na affluiten horen”

Brugge - Club Brugge staat op negentig minuten van een tweede landstitel op rij en de 17de in zijn geschiedenis. Het heeft een puntje nodig op het veld van Anderlecht, al kan het voor de match al beklonken zijn als Genk niet wint. Philippe Clement laat zich niet gek maken en wil de job zélf klaren. Ondertussen wil hij het hoofdstuk Vanaken volledig achter zich laten. “De relatie tussen mij en Hans is dezelfde als de afgelopen zeven jaar”, zegt de Brugse coach.

Of Hans Vanaken donderdag opnieuw in de basis staat, wou een collega weten. Vincent Kompany is daar rotsvast van overtuigd, maar Clement laat niet in z’n kaarten kijken. Al wordt het over het algemeen verwacht dat Vanaken na twee matchen op de bank op Anderlecht gewoon weer start. “Ik ga mijn collega’s niet slimmer maken en het is nog altijd meer dan 24 uur voor de wedstrijd”, aldus Clement. “Als er morgen iemand ziek binnenkomt, moet ik de plannen toch weer veranderen. Speculeren heeft geen zin. Iedereen moet klaar zijn, Hans ook. En dat is hij: dat heeft hij tegen Antwerp nog laten zien.”

De tweevoudige Gouden Schoen liet blijken niet al tevreden te zijn over het feit dat Clement hem twee keer passeerde, maar volgens de coach van Club Brugge is dat fel overroepen. “Dan hebben jullie dat verkeerd opgevat. Geen enkele speler is gelukkig als hij niet mag starten, maar Hans heeft dat op de goede manier opgepakt. Hij stond als eerste aangeduid om de penalty’s te trappen: hij wist dat hij zou invallen wanneer Antwerp wat krachten verspeeld had. Ik wil dat verhaal eigenlijk afsluiten: we zijn daar nu al dagenlang over bezig. De relatie tussen Hans en mij is nu niet anders dan dat ze de vorige zeven jaar was”, onderstreepte Clement.

“Scenario kan om de paar minuten wijzigen”

Enkel die 17de landstitel telt nu, en daar krijgt Club Brugge dus twee matchballen voor. Morgenavond op Anderlecht komt de eerste, al is het mogelijk dat Genk dan al definitief de handdoek heeft gegooid. Gaan Clement en zijn spelers kijken naar die wedstrijd? “Ik niet”, klinkt het vastberaden bij de trainer. “Het scenario tijdens die wedstrijd kan om de paar minuten wijzigen, dus ik steek mijn energie daar niet in. Al mijn energie gaat naar Club Brugge en onze wedstrijd. Als de match tussen Genk en Antwerp afgefloten is, wil ik pas het resultaat horen. En dan zien we wel waar we staan. Het zal geen invloed hebben op onze wedstrijd.”

Club begint alleszins met minder druk aan dat laatste sprintje naar de titel, al zal Anderlecht nog alles uit de kast willen halen om de aartsrivaal niet te zien zegevieren in het hol van de leeuw. “Ze zijn stukken beter geworden in vergelijking met oktober”, knikt Clement. “Dat is het werk van Vincent (Kompany, red.) en zijn team. Anderlecht heeft een goede evolutie doorgemaakt. Of ze ons volgend seizoen kunnen bestoken voor de titel? Dat is nog héél lang, hoor. Laat ons eerst het huidige seizoen afwerken, want die titel hebben we nog niet.”

