De Croo over militair Jurgen Conings: “Onaanvaardbaar dat zo iemand actief is bij Defensie”

Premier Alexander De Croo heeft fors gereageerd op de zaak-Conings. “Onaanvaardbaar dat iemand op de OCAD-lijst actief is bij Defensie en toegang krijgt tot wapens”, zegt hij.

Jurgen Conings, de man naar wie momenteel druk gezocht wordt, had in het verleden al eens bedreigingen geuit en staat op de terroristenlijst van het OCAD. “Het is onaanvaardbaar dat iemand op de OCAD-lijst actief is binnen Defensie en toegang krijgt tot wapens”, reageert premier Alexander De Croo (Open VLD) bij VTM nieuws. Defensie en de veiligheidsdiensten komen morgen met een analyse.

LEES OOK. Vrees voor confrontatie met Jurgen Conings: 2.000 patronen en genoeg wapens voor kleine oorlog (+)

Conings, die al heel zijn volwassen leven beroepsmilitair is en meermaals in Afghanistan diende, was in het bezit van meerdere vuurwapens. Volgens verschillende media gaat het om een M72 LAW-raketwerper, een automatisch FN P90-machinepistool en een Five-seveN, een 5.7mm pistool.