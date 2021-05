Ook tweede moordenaar van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen mag nu gevangenis verlaten

Hassan Iasir, een van de drie moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, komt na minder dan veertien jaar gevangenisstraf vrij met een enkelband. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank beslist. Iasir werd in 2011 veroordeeld tot dertig jaar cel. Samen met Noureddine Cheikhni en Galip Kurum nam hij in december 2007 een politiepatrouille onder vuur. Daarbij stierf agente Kitty Van Nieuwenhuysen, en raakte haar collega gewond.

Kitty Van Nieuwenhuysen, een 23-jarige politieagente uit Leuven, werd eind 2007 in koelen bloede neergeschoten. Ze was samen met haar collega Peter Van Stalle opgeroepen voor een homejacking toen ze plots onder vuur werden genomen in de Beerselsestraat in Lot. Van Nieuwenhuysen, die op de passagiersstoel van de politiecombi zat, werd daarbij dodelijk geraakt. Haar collega liep zware verwondingen op. Ook Ismaïl Sacoor, het slachtoffer van de homejacking, werd door een kogel geraakt.

Anderhalve maand later, op 19 januari 2008, kon de politie uiteindelijk drie verdachten oppakken: Noureddine Cheikhni, Galip Kurum en Hassan Iasir. Het trio stond in het voorjaar van 2011 terecht voor het Brusselse assisenhof en werd daar veroordeeld tot dertig jaar cel. Intussen is Nourredine Cheikni al twee jaar vrij. Hij zat maar tien jaar in de cel. Galip Kurum zit voorlopig nog altijd in de gevangenis, maar zal wellicht ook snel vrijkomen onder voorwaarden.

Dat Iasir nu vrijkomt met een enkelband, daar schrikt Johan Van Nieuwenhuysen, de papa van Kitty, niet van. “Zo zie je maar, de politici zitten na elk geval van geweld tegen hulpverleners te schreeuwen dat zulke zaken strenger bestraft zullen worden. Als je dan hoort dat de moordenaars van een politieagente al vrijkomen nadat ze minder dan de helft van hun straf hebben uitgezeten, wat moet je daar dan nog van denken?”

Uitgeleverd

Wanneer Hassan Iasir volledig vrij is – wanneer hij dus ook van zijn enkelband verlost is – zal hij worden uitgeleverd aan Marokko. Op de voorlaatste dag dat hij staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, zette staatssecretaris Theo Francken (N-VA) nog zijn handtekening onder de intrekking van zijn verblijfsvergunning.

Hassan Iasir is sowieso geen doetje en was voor de moord op Kitty al goed gekend bij het Belgische gerecht. Tussen 1996 en 2007 pleegde hij 42 feiten in ons land. Van diefstal tot gewapende overvallen.

Aan zijn vrijlating met een enkelband zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld. Zo mag hij op geen enkele manier contact hebben met zijn slachtoffers of hun families. En mag hij niet in Leuven en op nog een aantal andere plaatsen komen.

