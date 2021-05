Waarom je de volgende maanden maar beter je energiefactuur én je mailbox checkt

“Duizenden Vlaamse gezinnen kunnen de volgende maanden een energiefactuur krijgen die 25 procent duurder is voor elektriciteit en tot zelfs 59 procent duurder voor gas.” Daarvoor waarschuwt de site ‘energie-vergelijker.be’. Bij het begin van de coronacrisis tekenden veel mensen namelijk in op een nieuw jaarcontract met zeer lage prijzen, maar zij riskeren straks fors meer te betalen als zij hun mailbox niet in de gaten houden.