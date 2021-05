Bosnische politie arresteert voortvluchtige oud-succescoach van Dinamo Zagreb

De Bosnische politie heeft woensdag voormalig Dinamo Zagreb-coach Zoran Mamic gearresteerd in Medjugorje, een stadje in het zuidwesten van Bosnië. Dat berichten verschillende Bosnische media.

De 49-jarige Kroaat werd gezocht door Interpol. Hij werd in maart in Kroatië veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor fraude. Meteen na de veroordeling vluchtte Mamic, die op dat moment nog hoofdcoach was van Dinamo Zagreb, de grens over naar Bosnië.

De rechtbank in Kroatië oordeelde dat Mamic 116 miljoen kuna (15,4 miljoen euro) had verduisterd bij het afhandelen van transfers. De spil in de fraudezaak was zijn broer, Zdravko Mamic, die ook naar Bosnië vluchtte.

Een rechtbank in Sarajevo moet nu beslissen of Zoran Mamic wordt uitgeleverd aan Kroatië. Er is geen uitleveringsverdrag tussen beide landen. Bovendien heeft Mamic ook een Bosnisch paspoort.

Mamic werd als coach van Dinamo Zagreb de voorbije jaren vier maal landskampioen. Als speler schreef hij ook al vier landstitels met de Kroatische topclub op zijn naam.