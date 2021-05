Dode en gewonden na overval op geldtransport in Amsterdam

Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is woensdagmiddag geëindigd in een weiland in het dorp Broek in Waterland. De politie heeft zes verdachten aangehouden, van wie twee gewond zijn. Eén verdachte is overleden, meldt de politie Amsterdam. Of deze man door een politiekogel het leven heeft gelaten, is nog niet bekend.

Bij de overval op de Meeuwenlaan vielen er schoten. De verdachten gingen er met een hoge snelheid vandoor in twee auto’s, waarna agenten de achtervolging inzetten. De twee vluchtauto’s brandden uit in Broek in Waterland, een dorp zowat tien kilometer ten noordoosten van Amsterdam. De verdachten vluchtten een weiland in, waar opnieuw werd geschoten.

Op filmpjes van omwonenden is onder meer te zien hoe gewapende politiemensen door het dorp lopen op zoek naar de verdachten. Tevens zijn er beelden van de verdachten in het weiland, terwijl er wordt geschoten. Eén filmpje toont hoe agenten in het gras knielen. Iemand heeft ook uit zijn raam gefilmd hoe een groepjes politiemensen een verdachte in de boeien slaat.