Defensieminister Dedonder beveelt intern onderzoek naar extreemrechtse militairen: “Geen plaats voor hen binnen Defensie”

Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) beveelt een intern onderzoek naar de manier waarop in het leger wordt omgegaan met extreemrechtse militairen. “De extremisten hebben nog niet begrepen dat er geen plaats is voor hen en hun gedachten binnen Defensie.”

Iedereen wist dat de nu voortvluchtige korporaal Jurgen Conings (46) er extreme gedachten op nahield. Hij stond op de OCAD-lijst als extremist, en het parket van Limburg opende in de zomer van 2020 al een onderzoek wegens bedreigingen aan het adres van Marc Van Ranst.

LEES OOK. “Hij stond op terreurlijst, pronkte met extreemrechtse ideeën en bedreigde Van Ranst. Toch mocht Jurgen Conings bij het leger blijven” (+)

Er rezen woensdag veel vragen waarom Conings aan de slag kon blijven bij het leger. Meer nog: als schietinstructeur kon hij maandag vier raketwerpers meenemen uit de kazerne van Leopoldsburg.

“Het is onaanvaardbaar dat zo iemand actief is bij Defensie”, formuleerde premier Alexander De Croo (MR) het.

“Geen plaats binnen Defensie”

“De voortvluchtige is een personeelslid van Defensie”, zo reageert Dedonder nu. “De militaire inlichtingendienst heeft me bevestigd dat de man door onze diensten wordt opgevolgd omdat hij banden heeft met extreemrechts. Dat is ook de reden waarom hij op de OCAD-lijst staat. Defensie werkt uiteraard nauw samen met het federaal parket tijdens dit onderzoek. Het federaal parket zal verder communiceren over het onderzoek.”

Conings zou echter niet de enige extremist in het leger zijn. Volgens generaal-majoor Philippe Boucké zijn er een dertigtal extreemrechtse militairen binnen Defensie, die door de militaire inlichtingendienst ADIV in het oog worden gehouden.

“Ik heb een intern onderzoek bevolen en heb ook aan de Chef Defensie en de directeur van de ADIV gevraagd mij te informeren over de procedures voor de screening van personeelsleden die banden hebben met extreemrechts. Ze zullen me ook informeren over hoe Defensie omgaat met dat soort profielen”, zegt Dedonder.

“Elke vorm van extremisme gaat volledig in tegen de waarden en normen van Defensie. De paar extremisten die nog bij Defensie werken, hebben duidelijk nog altijd niet begrepen dat er voor hen en hun gedachten geen plaats is binnen Defensie.”