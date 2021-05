Antwerp kan opnieuw op Lamkel Zé en Batubinsika rekenen na coronabesmettingen

Antwerp kan donderdag voor de verplaatsing naar Genk op de vijfde en voorlaatste speeldag van de Champions’ play-offs in de Jupiler Pro League opnieuw rekenen op Didier Lamkel Zé en Dylan Batubinsika. Beide spelers zijn hersteld van hun coronabesmettingen en behoren tot de wedstrijdselectie van de Great Old.

Lamkel Zé en Batubinsika kwamen voor het laatst in actie in de heenwedstrijd tegen Genk op de Bosuil (2-3), eind vorige maand. Dat was op de eerste speeldag van de play-offs. Bij Genk ontbreekt donderdag verdediger Carlos Cuesta.

Antwerp pakte tot dusver slechts 2/12 in de Champions’ play-offs. Het is voorlopig derde, met evenveel punten als nummer vier Anderlecht. Genk telt als tweede zes punten meer. Antwerp moet dus winnen om nog enige kans te behouden op de tweede plek.