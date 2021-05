Jurgen Conings is zeker niet de enige extreemrechtse militair, Tomas Boutens had concrete plannen om aanslagen te plegen

De voortvluchtige militair en fitnessadept Jurgen Conings (46) is niet de eerste soldaat die in opspraak komt vanwege zijn extreemrechtse sympathieën. Zo is er ook Tomas Boutens (39). Die richtte begin jaren 2000 Bloed, Bodem, Eer en Trouw op en steunt nu openlijk de voortvluchtige militair. Boutens had ook concrete plannen om aanslagen te plegen. Om zijn doel te bereiken, startte hij binnen zijn kazerne een soort van privémilitie op en organiseerde hij trainingen en schietoefeningen. Hij kreeg er vijf jaar cel voor.