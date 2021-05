Koen Casteels verkiest vervroegde operatie boven match tegen Mainz

Koen Casteels, de vaste nummer één bij Wolfsburg, heeft beslist om zijn geplande operatie te laten vervroegen. Hij mist daardoor de laatste competitiewedstrijd van Wolfsburg dit seizoen. De 28-jarige keeper gaat in België onder het mes om een plaat te laten verwijderen die in 2019, tijdens een vorige operatie, werd ingebracht. Casteels mist hierdoor ook het EK met de nationale ploeg.

Pavao Pervan vervangt de Belg in het doel bij Wolfsburg in de thuiswedstrijd tegen Mainz. Het team van coach Oliver Glasner heeft zich als vierde in tussenstand al geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen.