Waarom Defensie extremisten wel uit het leger wil, maar dat niet zomaar lukt

Er zouden nu toch fors strengere regels in de maak zijn voor militairen die er een extremistisch gedachtegoed op nahouden. “Om te vermijden dat iemand die op een veiligheidslijst staat wegens extreme ideeën nog toegang heeft tot wapens”, zegt premier De Croo. Jaren geleden was anders al eens aangekondigd dat extremistische militairen “onherroepelijk” ontslagen gingen worden. In de praktijk kwam daar weinig van terecht.