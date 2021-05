Geheime code en mysterieuze koffer, maar geen idee wie hij is: krijgt de ‘Somerton man’ na 70 jaar alsnog een naam?

Meer dan 70 jaar nadat een onbekende man dood werd gevonden op het strand van Somerton, in het zuiden van Australië, heeft de politie zijn lichaam opnieuw opgegraven. Al die tijd deden de wildste verhalen de ronde over wie die mysterieuze man zou kunnen zijn. Was hij een Sovjetspion? Een zeiler? Een afgewezen minnaar? Met de nieuwste technieken hopen de speurders de ‘Somerton man’ eindelijk een naam te kunnen geven.

Het was 1 december 1948, rond 6.30 uur in de ochtend, toen John Lyons een frisse duik ging nemen in de zee. Op het strand zag hij iemand liggen in een vreemde houding: het hoofd op de grond, de voeten ...