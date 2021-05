“Sofie had het gevoel dat er iets niet juist zat die avond. Ze drong aan om thuis te blijven. Maar ik wilde uitgaan”

Knokke-Heist / Brugge -

“Sofie had het gevoel dat er iets niet juist zat die avond. Ze drong aan om thuis te blijven. Maar ik had zin om uit te gaan.” Wouter (34), de vriend van Sofie Muylle, was nog geen maand met haar samen, maar ze was zijn “perfecte partner”. Hij blijft achter met duizend vragen en schuldgevoelens waarom hij die fatale nacht niet sneller achter haar is gelopen. “Waarom heb ik haar uit de bar naar buiten laten gaan? En waarom heb ik die kerel niet bij zijn keel kunnen grijpen?”