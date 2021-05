Zelden geziene troepenmacht op de been, maar resultaat blijft uit: waar is zwaarbewapende Jürgen Conings?

Een hele dag lang was er geen enkel spoor naar Jürgen Conings. De zwaargewapende beroepsmilitair bleef urenlang onder de radar van de speurders, tot om 18 uur zes geweerschoten weerklonken in de Mechelse Heide. Het begin van een zenuwachtige avond.

Geen enkel spoor van Jürgen Conings had de politie gisterochtend. Sinds dinsdagavond de Audi van de beroepsmilitair aangetroffen werd in het Dilsenbos met vier nog in plastic verpakte raketlanceerders, fosforflashgranaten, een hoop kogels en een rugzak vol voeding erin, werd vermoed dat hij zich ergens in de buurt zou bevinden. Camerabeelden werden bekeken, het gsm-signaal van de man werd nog maar eens nagetrokken, en zijn wagen werd nog eens doorzocht. Maar de speurders kwamen geen stap verder. Urenlang bleef de militair nog onder de radar.

Met man en macht werd ook naar Conings gezocht in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is daar, in de Mechelse Heide, waar rond 18 uur plots zes geweerschoten hoorbaar waren. Niet afgevuurd door de politie, dus werd meteen in de richting van de gezochte militair gekeken. Een zelden geziene machtsontplooiing volgde. Op goed 10 kilometer van waar Conings zijn auto achtergelaten had, kwamen tientallen politiecombi’s aangereden.

Het was het begin van een zenuwachtige avond, waarbij 250 agenten en speciale eenheden dat deel van het 12.000 hectare grote natuurgebied uitkamden. De speciale eenheden begonnen aan een tactisch steekspel. Verscholen achter bomen probeerden ze zicht te krijgen op waar Conings zich zou bevinden, en deden ze wat ze konden om hem te omsingelen. Het leger werd erbij gehaald om assistentie te verlenen.

De grote moeilijkheid: Jürgen Conings is een scherpschutter en schietinstructeur met een enorme staat van dienst. De ervaring die hij opgedaan heeft tijdens zijn elf buitenlandse missies in onder meer Afghanistan, plus het feit dat hij een oorlogswapen (P-90), een pistool en een kogelwerend vest had meegenomen uit zijn wagen, maakten de situatie uiterst gevaarlijk. Aan zijn intenties werd niet getwijfeld. In de afscheidsbrief in zijn auto stond dat hij “wat dingen recht te zetten had”. Niemand die dacht dat hij daar iets goeds mee bedoelde.

