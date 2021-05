Juventus klopt Atalanta en pakt veertiende bekerzege

Juventus heeft woensdag voor de veertiende keer in haar clubgeschiedenis de Coppa Italia gewonnen. De Oude Dame versloeg in de finale in het Mapei Stadium in Reggio Emilia Atalanta Bergamo met 2-1 en gaf haar tegenvallend seizoen zo toch nog enige glans. Juve werd al in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Porto en speelde nooit een rol van betekenis in de titelstrijd. De partij in Reggio Emilia werd gespeeld voor 4.300 toeschouwers en betekende voor de Italiaanse tifosi de terugkeer naar het stadion.

Juve kwam woensdag op het halfuur op voorsprong door een prachtige goal van Kusulevski (31.). Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) maakte tien minuten later gelijk met een rake knal, maar na de pauze was het Chiesa (73.) die Juventus toch de veertiende bekerwinst bezorgde. Het is voor coach Andrea Pirlo zijn tweede trofee in zijn eerste seizoen als hoofdcoach. In januari wonnen de Bianconeri ook de Supercup tegen Napoli (2-0).

In de Serie A moet Juventus zondag nog vol aan de bak op bezoek bij Bologna. Met nog één speeldag voor de boeg is Juve pas vijfde en mist het zo Champions League-voetbal volgend seizoen. Nummers drie en vier, Milan en Napoli, tellen wel maar één puntje meer. Milan trekt naar nummer twee Atalanta, Napoli ontvangt Hellas Verona.