PSG zet Monaco opzij in Franse bekerfinale

Paris Saint-Germain heeft woensdag voor de veertiende keer in haar clubgeschiedenis de Franse beker op zak gestoken. Het team van coach Mauricio Pochettino won in het Stade de France met 2-0 van Monaco, waar de jonge Eliot Matazo op de bank bleef. Het is voor PSG de zesde bekerzege in zeven jaar tijd.

De eerste goal in Parijs kwam van Mauro Icardi (19.), op assist van Kylian Mbappé en na een blunder van Monaco-verdediger Axel Disasi. Mbappé zelf legde negen minuten voor tijd de eindstand vast tegen zijn ex-club. Het was voor de Franse aanvaller zijn 41e goal dit seizoen in alle competities samen.

Voor PSG is de bekerwinst dit seizoen belangrijker dan ooit. De titel lijkt op één speeldag van het einde immers naar Lille (80 ptn) te gaan. De Noord-Fransen staan nog steeds één puntje voor op de Parijzenaars (79 ptn). Zondag trekt Lille naar Angers en PSG naar Brest. Monaco (77 ptn), dat naar Lens trekt, heeft als derde ook nog een waterkansje op de titel.