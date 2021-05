Roman Yaremchuk op twee goals van Gents doelpuntenrecord: “Toch ligt mijn focus bij Europees ticket”

Gent - In de toegevoegde tijd van de eerder matige thuiswedstrijd tegen Standard, scoorde Roman Yaremchuk alweer zijn 20ste competitiedoelpunt van het seizoen. Meteen ook treffer nummer 61 voor de Oekraïner in Gentse loondienst. En zo nadert hij tot op twee eenheden van Eric Viscaal die met zijn 63 goals de best scorende Buffalo is sinds 1980: “Voor mij blijft Europees voetbal belangrijker. Ik focus er ook niet op hoor. Want ik ben vooral bezig met dat Europees ticket. Dit was geen makkelijk seizoen voor ons. En nu willen we op een positieve noot eindigen.”

Yaremchuk beseft dat een eindzege in de Europe Play-offs een flinke opsteker zou betekenen voor de Buffalo’s: “Dat ticket zou een opluchting betekenen. Nee, ik noem het geen verrassing. We weten dat we een heel sterk team hebben maar we moeten onze organisatie blijven verzorgen en hebben nu ook een goede coach die ons motiveert”, is de Oekraïense international vol lof voor Vanhaezebrouck. “Je ziet dat dit ook resultaat oplevert.”

“Zaterdag moeten we gewoon winnen”, kijkt Yaremchuk al vol ongeduld uit naar de beslissende partij op bezoek bij Malinwa. “Voor ons is de opdracht heel duidelijk: enkel een zege volstaat. De laatste keer dat we tegen hen speelden, hadden we het vooral voor rust zeer lastig. Ze hebben dan ook veel kwaliteit rondlopen, vooral op het middenveld en beschikken ook over tal van spelers met ervaring maar we moeten gewoon de drie punten pakken, terwijl zij kunnen mikken op een gelijkspel.”

Anderzijds besefte Yaremchuk ook wel dat zijn team niet bepaald een knalprestatie afleverde tegen de Rouches maar daar keek de Gentse topschutter uiteindelijk niet zo van op: “We spelen nu wel telkens om de drie dagen tegen enorm sterke ploegen, dan is het natuurlijk onmogelijk om iedere wedstrijd 90 minuten op topniveau te presteren. Het is nu vooral zaak om tegen het weekend opnieuw goed te rusten en voldoende te herstellen.”