Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen gaat 3 invasieve exotische zoogdiersoorten vangen in opdracht van Natuur en Bos. De zwaarste klus is het vangen van wasberen. “Op nog geen 200 kilometer van hier zitten er heel veel en er komen er elk jaar meer onze richting uit.”

Dat er een probleem zou ontstaan door de sterke toename van wasberen in Limburg en andere gebieden in Vlaanderen, was al langer een vrees van kenners.

“Jaar na jaar moeten we er meer gaan wegvangen. Eerst ...