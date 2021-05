Ook de derde plek in de Champions play-offs is zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar

Money time. De Europese tickets worden straks verdeeld. Club en RC Genk lijken te strijden voor de Champions League-tickets, Anderlecht en Antwerp kijken vooral naar plaats drie. Ook die eindklassering geeft recht op Europees voetbal tot nieuwjaar. Een overzicht.

Plaats 1:

De kampioen is rechtstreeks geplaatst voor de poules van de Champions League.

Plaats 2:

De vicekampioen mag naar de derde voorronde van de Champions League. Als die wordt gewonnen, is er nog een barrageduel voor de CL-poules. Bij uitschakeling in die derde voorronde of in die barrages wachten de poules van de Europa League.

Plaats 3:

Als Genk als bekerwinnaar in de top twee eindigt, mag de Belgische nummer drie naar barrages voor de Europa League. Loopt dat fout, dan wachten de poules van de nieuwe Conference League.

De Belgische nummer drie mag wel rechtstreeks naar de Europa League-poules als Villarreal de Europa League-finale wint en in de Primera Division vijfde of zesde eindigt. Het staan nu zevende.

Plaats 4:

Als Genk in de top twee eindigt, komt de Belgische nummer vier in de derde voorronde van de Conference League terecht. Als er gewonnen wordt, is er nog een barrageduel. Bij uitschakeling is er geen vangnet meer.

Winnaar Europe play-offs:

De winnaar van de Europe play-offs komt in de tweede voorronde van de Conference League terecht. Bij uitschakeling is er geen vangnet.