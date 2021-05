Servië wil 100.000 coronavaccindosissen doneren aan Tsjechië, dat zich verontschuldigt voor NAVO-bombardementen

Servië is van plan om 100.000 dosissen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech te schenken aan Tsjechië. Op Twitter noemde de Tsjechische premier Andrej Babis dat een “ongelofelijk geschenk”.

Praag wacht volgens de lokale nieuwssite Seznamzprvy.cz ook nog op ongeveer 80.000 dosissen vaccin die zouden worden gedoneerd door Slovenië, Oostenrijk en Hongarije. Die vaccins worden nu verwacht eind juni.

Tsjechië verzette zich vorige maand tegen een compromisvoorstel om vaccins in de EU solidair te verdelen en viel zelf uit de boot bij de daaropvolgende herverdeling. Ruim 1,1 miljoen van de 11 miljoen inwoners zijn intussen wel al volledig gevaccineerd.

Verontschuldiging

De Servische president Aleksandar Vucic is drie dagen op bezoek geweest in de Tsjechische hoofdstad Praag. Tijdens dat bezoek verontschuldigde de Tsjechische president Milos Zeman zich persoonlijk voor NAVO-luchtbombardementen op Servië in 1999.

De NAVO voerde de aanvallen op het toenmalige Joegoslavië uit in de hoop de oorlog in Kosovo sneller te beëindigen. De actie is op vandaag nog steeds controversieel omdat ze niet gedekt was door een VN-mandaat.