LIVE. Volg hier alles over de klopjacht op militair Jürgen Conings

Met man en macht zijn politie en leger op zoek naar Jürgen Conings, de Limburgse militair die sinds maandagavond spoorloos verdween met een klein arsenaal aan oorlogswapens. Conings wordt beschouwd als bijzonder gevaarlijk en bedreigde in het verleden onder andere viroloog Marc Van Ranst met de dood. Hij zou zich schuilhouden in het Nationaal Park Hoge Kempen, een uitgestrekt natuurgebied in het oosten van Limburg. Volg hier alles op de voet.