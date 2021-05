Een op de tien huishoudhulpen voelt zich niet veilig op werkplek

Een op de tien huishoudhulpen voelt zich onveilig bij het uitvoeren van zijn of haar job. Dat blijkt uit een enquête bij 3.896 van hen die het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques liet uitvoeren in het kader van zijn nieuwe campagne voor een veiligere werkplek.

Voor de campagne “iktoonrespect” slaan de werkgevers en vakbonden uit de dienstenchequesector de handen in elkaar om klanten tips te geven om een veilige werkomgeving te creëren. Veel van de 3.900 werkongevallen die elk jaar gebeuren (cijfers van Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s voor 2019), zijn namelijk te wijten aan onvoldoende voorzorgsmaatregelen.

Eenvoudige ingrepen zoals opgeruimde kamers, goed onderhouden elektrische toestellen en geen huisdieren in de ruimtes waar gewerkt wordt, maken al een groot verschil. Maar ook aandacht voor veilig, hygiënisch en ergonomisch materiaal is belangrijk, aldus het Werkbaarheidsfonds in een persbericht.

“De coronacrisis heeft ook een bijkomende impact”, zegt algemeen directeur Peter Van de Veire. “Geregeld terugkerende opmerkingen in coronatijden zijn slecht verluchte ruimtes, rondslingerende mondmaskers en klanten die geen afstand houden. Verder zijn er klanten die hun huishoudhulp met agressieve producten laten poetsen om alles zo veel mogelijk te desinfecteren. Dat is ongezond en gevaarlijk.”

Via filmpjes en advertenties op iktoonrespect.be worden gebruikers van dienstencheques erop gewezen dat het belangrijk is om zorg te dragen voor hun huishoudhulp. “Wie zorgt voor je woning, verdient ook jouw zorg”, aldus Van de Veire. “Praat met elkaar over veiligheid, zeker in tijden van corona. Als de huishoudhulp zich comfortabel en veilig voelt bij de klanten thuis, zal hij of zij gemotiveerder en efficiënter zijn.”