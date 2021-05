Explosie in Antwerps Schipperskwartier schrikt bewoners op: zelfde pand eerder al geviseerd

Antwerpen -

In de Oudemansstraat, in het Schipperskwartier in Antwerpen, hebben onbekenden woensdagnacht zwaar vuurwerk laten afgaan in een tattooshop. Eind april werd de gevel van diezelfde tattooshop al eens beschoten. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Er zijn geen gewonden, maar er is wel veel schade.