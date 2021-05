Liverpool zet reuzenstap naar vierde plaats en Champions League-ticket

Liverpool heeft woensdag uitstekende zaken gedaan met het oog op de Champions League-plaatsen in de Premier League. De Reds wonnen op de 37e en voorlaatste speeldag in de Premier League met 0-3 bij Burnley en klimmen zo over Leicester City naar de vierde plaats, de laatste Champions League-plek in de Premier League. Divock Origi bleef opnieuw negentig minuten op de bank.