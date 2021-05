Coach Sam Allardyce gaat niet mee met West Brom naar de Championship

Sam Allardyce stopt er na dit seizoen mee als T1 van West Bromwich Albion. Dat maakten de Baggies, die volgend seizoen na één seizoen in de Premier League opnieuw uitkomen in de Championship, woensdag bekend. De club deed de coach een voorstel te blijven, maar die weigerde.

West Brom speelt zondag haar laatste Premier League-duel op het veld van Leeds. Woensdag werd op de voorlaatste speeldag met 1-3 verloren van West Ham.

West Bromwich kende onder de vorige coach, Slaven Bilic, een dramatische seizoensstart. Het telde maar zeven punten na dertien wedstrijden. De 66-jarige Allardyce, een specialist in de strijd tegen de degradatie, pakte midden december over maar kon het tij ook niet keren. Het was voor de oud-bondscoach van Engeland (67 dagen in 2016) de eerste keer dat hij er niet in slaagde het behoud te verzekeren met een club. Dat lukte hem eerder met acht verschillende clubs in de Premier League.

West Brom is voorlaatste in de Premier League met 26 punten na 37 speeldagen.