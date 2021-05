Bouchez stuurt Groen wandelen over Israël-Palestina: “Belgische partijvoorzitters die dat conflict willen oplossen, kunnen beter bij een ngo gaan werken”

Het Belgische standpunt over het Israëlisch-Palestijns conflict blijft ongewijzigd. Na een voormiddag vergaderen binnen het kernkabinet beloofde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) dat ze binnen de EU inspanningen zal blijven doen. Maar sancties of andere bilaterale maatregelen tegen Israël, zoals de groenen hadden geëist, blijven uit.

Nadat Ecolo/Groen en in mindere mate Vooruit en CD&V de afgelopen dagen de forcing voerden over het Israëlisch-Palestijns conflict, deed het kernkabinet er gisteren een hele voormiddag over om tot een ...