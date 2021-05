Zit comeback van Arjen Robben er definitief op? “Ik moet kijken of doorgaan realistisch is”

Arjen Robben (37) weet nog niet of hij zijn laatste wedstrijd als betaald voetballer heeft gespeeld. „Ik heb al eerder gezegd dat ik na het seizoen de balans ga opmaken en ga kijken naar de toekomst. Dan gaan we daarna ergens een beslissing maken”, zei de aanvaller van FC Groningen tegen ESPN na de uitschakeling in de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht (1-0).

In de reguliere competitie kwam hij niet verder dan zes invalbeurten, Robben deed in de Galgenwaard echter wel de hele wedstrijd mee en maakt de laatste weken een fitte indruk. “Dat maakt het ook heel moeilijk. Je bent groeiende en je wordt fitter. Het liefst had ik nu nog twee of drie maanden doorgevoetbald”, aldus de oud-international. “Als je de garantie hebt dat deze fitheid blijft, is het wel lekker om nog een tijdje door te gaan. Maar ik moet ook kijken of dat realistisch is.”

Mocht Robben besluiten te stoppen, is hij in ieder geval blij met dit einde. “Aan de ene kant is er wel een soort trots. Ik ben van heel ver gekomen. Dit was misschien wel mijn moeilijkste revalidatie ooit, omdat ik een jaar lang niet gevoetbald had.”