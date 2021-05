Schietpartij tussen bende overvallers en politie in Amsterdam: mogelijk Belgische daders betrokken

Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is woensdagmiddag geëindigd in een weiland in het dorp Broek in Waterland. De politie heeft zes verdachten aangehouden, van wie twee gewond zijn. Eén verdachte is overleden, meldt de politie Amsterdam. Volgens enkele bronnen zou het gaan om Fransen en/of Belgen.

Bij de overval op de Meeuwenlaan aan supermarkt Dirk van den Broek vielen er schoten. De verdachten gingen er met een hoge snelheid vandoor in twee auto’s, waarna agenten de achtervolging inzetten. De twee vluchtauto’s brandden uit in Broek in Waterland, een dorp zowat tien kilometer ten noordoosten van Amsterdam. De verdachten vluchtten een weiland in, waar opnieuw werd geschoten, zowel door de overvallers als door de politie.

De auto’s werden in brand gestoken Foto: AFP

Op filmpjes van omwonenden is onder meer te zien hoe gewapende politiemensen door het dorp lopen op zoek naar de verdachten. Tevens zijn er beelden van de verdachten in het weiland, terwijl er wordt geschoten. Eén filmpje toont hoe agenten in het gras knielen. Iemand heeft ook uit zijn raam gefilmd hoe een groepjes politiemensen een verdachte in de boeien slaat.

Uiteindelijk kan de politie zeven man arresteren, twee van hen worden naar het ziekenhuis overgebracht. Eén verdachte overleed ter plaatse, of hij geraakt werd door een politiekogel is nog niet geweten. Er zouden ook nog verdachten op vrije voeten zijn. Volgens de Nederlandse krant Het Parool ging het om een bende franstalige Belgen.

Groote politieactie Broek in Waterland pic.twitter.com/n1RAQHT4As — Oldnoskool (@oldnoskool) May 19, 2021