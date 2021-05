10 miljard dollar voor Zweedse havermoutmelk van Oatly

Het Zweedse bedrijf Oatly, ‘s werelds grootste producent van havermelk, trekt naar de beurs van New York. Dat zal gebeuren tegen 17 dollar per aandeel, wat het bedrijf een waardering geeft van ongeveer 10 miljard dollar (8,2 miljard euro). Dat heeft Oatly donderdag aangekondigd.

Hert bedrijf uit Malmö zal zeker 84,38 miljoen aandelen uitgeven, met optie op een uitbreiding om dat aantal uit te breiden tot 97 miljoen. De aandelen zullen noteren op de Nasdaq-index als “OTLY”.

Oatly, opgericht in de jaren negentig, maakt allerlei producten op basis van haver, zoals melk, ijsjes, yoghurt en smeerpasta. Het is aanwezig in twintig landen en zag de omzet vorig jaar verdubbelen tot 421 miljoen dollar.

Het bedrijf profiteert van de trend naar alternatieven voor zuivel, die als gezonder, milieuvriendelijker of nog diervriendelijker in de markt worden gezet.