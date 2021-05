Eddy Merckx maakt wachtrij draaglijk aan Belgisch paviljoen op wereldexpo in Dubai

Eddy Merckx zoals we hem in Dubai te zien krijgen. Wie aan het wiel draait, krijgt een film met jaar per jaar zijn overwinningen te zien Foto: FOD ECON

Wie dit najaar aanschuift aan het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in Dubai, krijgt de steun van Eddy Merckx om het wachten draaglijk te maken.

De 75-jarige fietslegende is een van de zes bekende boegbeelden die aan het paviljoen staan opgesteld, weliswaar niet in eigen persoon maar levensgroot getekend door illustrator Charel Cambré van de stripreeks Amoras. De vijf andere boegbeelden zijn astronaut Frank De Winne, meerkampster Nafi Thiam, triatleet Marc Herremans, de Luikse astrofysicus Michaël Gillon en Ilham Kadri, de CEO van chemiereus Solvay. Kadri is eigenlijk Frans-Marokkaans, maar ze is wel een geschikt uithangbord voor een wereldtentoonstelling die rond duurzaamheid en mobiliteit draait: Kadri zet zwaarin op hernieuwbare energie.

Meerkampster Nafi Thiam mag niet ontbreken. Foto: FOD ECON

Poseren naast Frank De Winne: het kan. Foto: FOD ECON

Bezoekers kunnen zich met een zwengel meten met Marc Herremans. Foto: FOD ECON

Bezoekers kunnen met de Belgische uithangborden op de foto, schermen aanraken en zich meten met hun prestaties. Op de benedenverdieping wordt het wachten ook draaglijker dankzij twee kiosken met wafels en frieten.

Via een roltrap bereiken bezoekers de tentoonstellingsruimte, die laat zien hoe we ons in 2050 zullen verplaatsen. Je vindt er ook zeven Belgische striphelden, met onder meer Jommeke, Suske en Wiske, de Smurfen en Lucky Luke. Het Mechelse bedrijf Prismax, dat onder meer voor Tomorrowland werkt, verzorgt een show waarin je 360 graden wordt ondergedompeld. Bezoekers zien zichzelf geprojecteerd als een avatar in de wereld van 2050. Op de eerste verdieping vind je ook een restaurant en een zakelijk centrum. Bovenop het paviljoen ligt een bar. De wereldtentoonstelling in Dubai is vorig jaar uitgesteld door de coronacrisis en loopt van 1 oktober tot 31 maart 2022.