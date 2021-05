43 jaar, 29ste trofee en toch door het dolle heen: Gianluigi Buffon neemt in geheel eigen stijl afscheid van ‘zijn’ Juventus

Juventus pakte woensdag voor de veertiende keer de Italiaanse beker. De Oude Dame was in de finale met 2-1 te sterk voor Atalanta. Het was meteen de allerlaatste wedstrijd van Gianluigi Buffon in Turijnse loondienst.

Een elfde landstitel zat er dit seizoen niet in voor de 43-jarige Italiaanse doelman. Maar Buffon mocht wel twee keer een trofee de lucht insteken, nadat Juventus in januari ook de supercup won. Daarmee staat de teller van de iconische keeper nu op 29 stuks. Een mooier afscheid van de club waarvoor hij 685 wedstrijden speelde, kon hij zich haast niet meer bedenken.

“Aan alle dingen komt op den duur een einde”, zei Buffon tegen de Rai. “Ik ben 43 jaar oud geworden door een sprankeltje gekheid, waardoor ik nooit een grens op mijn kunnen zette en in elk moment van mijn leven probeer te dromen. Deze perfecte finale is het perfecte einde, de kers op de taart. Zo kunnen afsluiten, maakt me gelukkig en trots.”

De Italiaan kondigde onlangs zijn afscheid aan bij de club uit Turijn. Stoppen, daar denkt ‘Gigi’ voorlopig nog niet aan. Hij wordt gelinkt aan clubs als FC Barcelona, Atalanta en Parma. Met die laatste club won Buffon in 1998 de Italiaanse beker. Toen was Enrico Chiesa een van zijn ploegmaats. Nu, 23 jaar later, won Buffon opnieuw de Coppa Italia dankzij een doelpunt van… Federico Chiesa. Jawel, de zoon van. Onwaarschijnlijk.

Het doelpunt van Chiesa:

Je zou denken dat Buffon het intussen al wel gewoon is geworden om prijzen te winnen, maar de 43-jarige Italiaan was door het dolle heen. Er vloeiden net geen tranen bij ‘Gigi’.

