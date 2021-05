Een Italiaans dorpje dat onder water stond, is voor de eerste keer in meer dan 70 jaar terug zichtbaar. Het dorpje Curon is ook het decor geweest van een gelijknamige horrorserie op Netflix. In de jaren ‘50 werd het onder water gezet om een waterkrachtcentrale te kunnen bouwen. Die wordt nu hersteld, waardoor het meer werd leeggepompt. Waar anders enkel het topje van de kerktoren te zien, kan je nu het hele ‘dorp’ terug ontdekken.