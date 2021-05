Minireeks ‘Zwanst na nie’ informeert dokwerkers over belangrijke onderwerpen

Aartselaar / Antwerpen -

Een reeks korte, ludieke filmpjes met Peter Van den Begin en Stefaan Degand moet dokwerkers en andere havenarbeiders informeren over onderwerpen als veiligheid, alcohol en drugs, digitalisering en diversiteit in de haven. “Met humor willen we belangrijke, maar soms gevoelige boodschappen bespreekbaar maken”, zegt koepelorganisatie voor de Antwerpse havenbedrijven Cepa.