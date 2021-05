Beerschot kiest voor Peter Maes als nieuwe trainer: “Ik wil dominant voetballen”

Peter Maes is de nieuwe trainer van Beerschot. Dat maakte de Antwerpse eersteklasser donderdag bekend. De Limburger tekende een contract tot 2024 op Het Kiel.

“Peter Maes is een trainer met een sterke persoonlijkheid. De keuze voor hem was eenvoudig”, vertelt voorzitter Francis Vrancken. “Ik ben ervan overtuigd dat hij met al zijn ervaring de meest geschikte trainer is voor Beerschot. Hij zal ons met veel spelvreugde door ons tweede jaar in 1A leiden.”

“Door Peter Maes aan te trekken heeft de club duidelijk voor ervaring gekozen”, vertelt ondervoorzitter Walter Damen. “Iedereen weet dat een tweede seizoen in 1A niet steeds het meest eenvoudige is. Peter Maes is dan ook een logische keuze. Ik hoop met hem minstens evenveel voetbalplezier te beleven als tijdens vorig seizoen.”

Foto: JEFFREY GAENS

In de loop van vorig seizoen maakte Maes de overstap naar STVV. Daar zorgde hij ervoor dat de Limburgers zich van het behoud wist te verzekeren met attractief en vurig voetbal. Dat wil Maes nu ook op het Kiel brengen.

“Ik koos voor Beerschot omdat ik als trainer altijd zo hoog mogelijk wil mikken. Ik wil dominant voetballen en ik denk dat de Beerschotfans dat ook willen. Ik heb Beerschot in mijn tijd als speler leren kennen als een warme en hardwerkende club en die werkijver wil ik ook terugzien in het voetbal dat we brengen.”