Kankerpatiënt Miguel Van Damme traint opnieuw en tekende in alle stilte nieuw contract bij Cercle: “Hij verdient dit”

Miguel Van Damme en zijn vrouw Kyana Dobbelaere verwachten eind volgende week hun eerste kindje. De al jaren tegen leukemie vechtende doelman lag recent veertien dagen in het ziekenhuis. Hij had wat last van kleine kwaaltjes en moest aansterken. Van Damme is ondertussen ontslagen en verscheen deze week alweer op Cercle. Hij trainde zelfs een paar keer op zijn tempo in het krachthonk.

Bij de vereniging blijft men zich verbazen over de enorme mentale veerkracht van de 27-jarige doelman. Het jongste half jaar bleef Van Damme uit de belangstelling om zich te focussen op zijn herstel en aanstaand ouderschap. Maanden geleden tekende hij in alle stilte ook een nieuw éénjarig contract bij Cercle.

“We wilden daar bewust niet mee uitpakken”, aldus Cercle-woordvoerder Louis-Philippe Depondt. “Miguel heeft het DNA van Cercle in zich en staat symbool voor onze ‘Never Give Up’-gedachte. Cercle zit in zijn hart en hij in het onze. Miguel verdient dit contract en we willen absoluut niet de indruk wekken dat we dit doen uit medelijden of om hiermee het nieuws en goedkope publiciteit te halen. We leven met hem mee en zijn hier op Cercle allemaal blij dat hij zich weer beter voelt en in ons midden vertoeft.”