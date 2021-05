Onrust Midden-Oosten: Duitsland betuigt solidariteit met Israël en roept op tot staakt-het-vuren

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft donderdag zijn solidariteit betuigd aan Israël en opgeroepen tot een staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas, die de Gazastrook beheerst. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie in Tel Aviv met zijn Israëlische ambtgenoot Gabi Ashkenazi.

“Wij zijn van mening dat wat Israël doet (in de Gazastrook, nvdr), valt onder het recht op zelfverdediging,” zei Maas op de persconferentie. “Israël oefent nu dat recht uit en dat recht houdt in dat de installaties van waaruit de aanvallen op Israëlische doelen ontstaan, niet langer mogen functioneren,” voegde hij eraan toe, verwijzend naar de intensieve aanvallen die het Israëlische leger uitvoert op de Palestijnse enclave, als reactie op raketbeschietingen.

“Laat ik het nog eens heel duidelijk zeggen, voor ons is de veiligheid van Israël en daarmee de veiligheid van alle Joden in Duitsland niet-onderhandelbaar en Israël kan daar altijd op rekenen,” zei Maas. Maar, stelde hij, “het aantal slachtoffers neemt met de dag toe en ook dat baart ons grote zorgen.” Hij zei de internationale inspanningen om een staakt-het-vuren tot stand te brengen te steunen. “Wij zijn er ook van overtuigd dat er in het belang van de bevolking snel een einde moet komen aan het geweld”, aldus de Duitse buitenlandminister.

Tijdens zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden zal Maas eveneens gesprekken voeren met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz en de Israëlische president Reuven Rivlin. ‘s Avonds zal hij in Ramallah een afzonderlijke ontmoeting hebben met de Palestijnse president Mahmoed Abbas en de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh. Hij zal niet spreken met Hamas, omdat de Palestijnse beweging door de Europese Unie als terroristisch wordt bestempeld.