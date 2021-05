Half miljoen zelfstandigen heeft een aanvullend pensioen

Ruim een half miljoen zelfstandigen in ons land spaart voor een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, het zogenaamde VAPZ. Dat levert hen bij pensionering een bedrag van gemiddeld 27.704 euro op. Dat meldt de financiële regulator FSMA donderdag.

De FSMA publiceerde het tweejaarlijkse verslag over de verschillende stelsels voor een aanvullend pensioen van zelfstandigen. Het gaat over de jaren 2018 en 2019 (tot en met 1 januari 2020). Op de eerste dag van 2020 waren 500.492 zelfstandigen aangesloten bij een VAPZ. Daar komen nog 232.593 bedrijfsleiders bij die aangesloten zijn bij een pensioentoezegging onder het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (WAPBL-regime) en 5.027 zelfstandigen met een aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (WAPZNP).

Op twee jaar tijd zijn zowel het aantal VAPZ-overeenkomsten als de pensioentoezeggingen van het WAPBL-regime gestegen met zowat 6 procent. Heel wat zelfstandigen en bedrijfsleiders combineren overigens verschillende stelsels. Ongeveer 64 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep heeft alvast een aanvullend pensioen opgebouwd in de loop van 2019. Specifiek voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen was er gemiddeld een rendement van 2,5 procent in 2019.

De mediane pensioenreserve bedraagt 9.166 euro bij de VAPZ-overeenkomsten en 34.960 euro bij de WAPBL-toezeggingen. De totale reserves zijn met 19,6 miljard euro dan ook een pak groter dan bij het VAPZ (8,7 miljard). Het WAPZNP-stelsel is een heel pak kleiner, met 70,4 miljoen euro opgebouwde pensioenreserve.

Bij vereffening levert een VAPZ gemiddeld 27.404 euro op, wat nog geen kwart is van het gemiddelde bij het pensioentoezegging onder het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (129.224 euro).

