Parket stelt aanklacht tegen medisch team Maradona bij: vervolging voor (opzettelijke) doodslag

De zeven personen die in het onderzoek naar de dood van stervoetballer Diego Maradona afgelopen november verdacht werden van onopzettelijke doodslag, worden voortaan vervolgd voor (opzettelijke) doodslag. Dat heeft het Franse persbureau AFP uit bronnen dicht bij het onderzoek vernomen. Ze riskeren celstraffen tussen de acht en 25 jaar.

Het gaat om onder meer hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque, psychiater Agustina Cosachov en psycholoog Carlos Diaz. Volgens het parket is de dood van Maradona dus niet het gevolg geweest van een professionele fout of nalatigheid van zijn medische staf. De artsen en het verplegend personeel zouden daarentegen (bewust) niets ondernomen hebben toen hij stervende was. Het parket verwijst hierbij naar het besluit van een medisch panel van twintig experts, dat begin mei verscheen en de dood van het voetbalicoon onderzocht.

In een 70 pagina’s tellend document stelde het panel dat het overlijdensproces begonnen was minstens twaalf uur voor Maradona dood in zijn bed werd aangetroffen en heeft hij in die periode “ontzettend geleden”. Volgens het panel was de behandeling van de Argentijn vol met “onregelmatigheden en tekortkomingen” en heeft het behandelend team hem “aan zijn lot overgelaten”. De experts verklaarden ook dat Maradona een betere kans op overleven had gehad bij een adequate behandeling in een geschikte medische kliniek.

Maradona stierf op 25 november op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Enkele weken voordien onderging hij een hersenoperatie waarbij een bloedprop werd verwijderd.