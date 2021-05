BBC-journalist gebruikte “misleidende methodes” om interview met prinses Diana te krijgen

Meer dan 25 jaar na een geruchtmakend BBC-interview met de Britse prinses Diana blijkt dat journalist Martin Bashir misleidende methodes gebruikte om Diana te strikken. Dat is de conclusie van een rapport van een onafhankelijke commissie dat donderdagnamiddag verschijnt, maar dat The Telegraph al kon inkijken.

Diana deed in dat interview de beroemd geworden uitspraak dat er drie mensen in haar huwelijk met prins Charles zaten, waarmee ze verder ook nog op Charles’ minnares Camilla Parker-Bowles

Foto: AFP

doelde. In het interview, dat in Groot-Brittannië door ruim 22 miljoen mensen bekeken werd, ging Diana uitgebreid in op haar probleemhuwelijk met Charles en haar eigen psychische problemen.

De BBC had in november aangekondigd dat het een onafhankelijk onderzoek zou voeren naar de omstandigheden waarin het interview gevoerd werd. Die beslissing werd destijds toegejuicht door Diana’s oudste zoon William.

Met vervalste bankafschriften had Bashir Diana doen geloven dat mensen waren betaald om informatie over haar door te spelen. Het onderzoek wijst ook met de vinger naar toenmalige leidinggevenden van de BBC, omdat ze Bashirs methodes toegedekt hadden.

Vorige week liet de BBC weten dat Bashir om gezondheidsredenen opstapt. Sinds 2016 volgde hij het religieuze nieuws voor de Britse openbare omroep.

Eerder hadden de Britse politie en de mediawaakhond Ofcom beslist om geen onderzoek te starten.