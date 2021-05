Eigenaar gebouw krijgt zwaardere straf voor gasexplosie in Luik

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Het Luikse hof van beroep heeft donderdagochtend de eigenaar van het pand dat in januari 2010 in Luik door een gasontploffing instortte, een zwaardere straf opgelegd dan in eerste aanleg.

Mehmet C. is donderdagochtend veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. De eigenaar krijgt niet alleen een zwaardere straf dan in eerste aanleg (14 maanden), het uitstel voor de uitvoering ervan wordt hem niet meer toegekend. Het gerecht acht hem schuldig aan onvrijwillige doodslag door gebrek aan voorzorg omdat hij de gasinstallatie in het pand nooit terdege heeft laten checken.

In de nacht van 26 op 27 januari 2010 werd een gebouw in de Leopoldstraat in Luik uit elkaar gereten door een hevige gasknal. Ook aanpalende woningen werden zwaar getroffen. De explosie kostte het leven aan 14 mensen, onder wie de Vlaamse Vicky Storms (24) en haar vriend Alexis. Negentien anderen raakten gewond.

De Luikse stadsdiensten voor veiligheid en hygiëne werden in beroep van alle schuld vrijgesproken. De brandweer, die nalatigheid bij de controle van het gebouw werd verweten maar opschorting van straf had gekregen, weet pas of dat zo blijft nadat experts antwoord zullen geven op twee bijkomende vragen van het hof. Maar daarvoor is nog geen datum vastgelegd.

