Engelse journalisten kiezen opnieuw níet voor Kevin De Bruyne als Voetballer van het Jaar in de Premier League

De Football Writers’ Association (FWA), de Engelse schrijvende pers, heeft Ruben Dias verkozen tot beste speler van de Premier League van dit seizoen. De Portugese verdediger van kampioen Manchester City kreeg meer stemmen van Britse journalisten dan Harry Kane van Tottenham Hotspur en zijn ploeggenoot Kevin De Bruyne.

Manchester City nam de 24-jarige Dias vorig jaar over van Benfica. In het team van coach Pep Guardiola, dat met ruime overmacht de Engelse titel veroverde, groeide hij snel uit tot steunpilaar. Met City kan hij later deze maand, in de finale tegen Chelsea, ook nog de Champions League veroveren.

Het is voor het eerst sinds 1989 dat een verdediger tot beste speler van de Premier League is verkozen. Destijds viel Steve Nicol, uitkomend voor Liverpool, in de prijzen. Dias is de opvolger van Jordan Henderson, de middenvelder van Liverpool die vorig jaar won.

De Engelse schrijvende pers koos in het verleden eenmaal voor een Belg als Voetballer van het Jaar. Eden Hazard won de prijs in 2014-15 als speler van Chelsea.