Goed nieuws voor Antwerp: Lamkel Zé test negatief op corona en kan spelen tegen Genk

Frank Vercauteren heeft Didier Lamkel Zé opgenomen in de ruime selectie voor Genk-Antwerp van donderdag. Lamkel Zé zit momenteel nog in quarantaine, maar mits een negatieve coronatest is de Kameroener wel inzetbaar. Donderdag kreeg Lamkel Zé een negatief staal terug, dus hij is speelklaar tegen Racing Genk. Hetzelfde geldt voor Dylan Batubinsika.