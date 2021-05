PODCAST. “Neen, het was wéér geen goeie week voor Jan Jambon. Hij mag het gaan uitleggen”

“De regering heeft de les van Kristof Calvo goed onthouden.” Dat denkt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe na het akkoord over de groene bedrijfswagens. Want waar Calvo zich ooit compleet vastreed op de betaalbaarheid, schuift deze regering de factuur slim vooruit. Verder komen we terug op het tuinfeest van Jambon en de semantische rel rond de mellow cakes. “Misschien had Crevits het gewoon over flatulentie bij een kloosterzuster.”