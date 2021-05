Moskou tevreden dat Washington sancties Nord Stream 2 laat vallen

Rusland reageert tevreden nu de Verenigde Staten nieuwe sancties in het dossier rond de pijpleiding Nord Stream 2 laten varen. Washington dreigde met sancties tegen het bedrijf achter de bouw van de pijpleiding tussen Duitsland en Rusland. Het dossier is al langer een splijtzwam tussen de landen.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov juicht alvast toe dat grote moeilijkheden afgewend zijn, meldt het Russische persagentschap Interfax. “Wij en ook onze internationale partners in het project zijn ervan overtuigd dat het project niet aan druk van derde landen blootgesteld mag worden.” De vorige sancties waren illegaal en vormden schending van het internationaal recht, zei hij.

Volgens Peskov is het ook een “positief signaal” dat de VS tot het besef zijn gekomen dat afzien van sancties in hun eigen belang was.

De omstreden gasleiding van Rusland naar Duitsland via de Oostzee is grotendeels afgewerkt. In Duitse wateren moet volgens officiële cijfers van de eerste buis nog 13,9 kilometer aangelegd worden en van een tweede 16,8 kilometer. Washington wil niet dat Berlijn te afhankelijk wordt van Russisch gas.

Afgelopen nacht raakte bekend dat de Amerikaanse regering afziet van sancties. In een verslag dat minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan het Congres overmaakte, valt te lezen dat de regering afziet van strafmaatregelen tegen Nord Stream 2 AG en diens Duitse topman Matthias Warnig. De regering haalt daarvoor redenen van nationaal belang aan.