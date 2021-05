LIVESTREAM. Premier De Croo en minister van Defensie Dedonder beantwoorden vragen in de Kamer over klopjacht Jürgen Conings

Tijdens de plenaire vergadering in de Kamer beantwoorden premier Alexander De Croo en minister van Defensie Ludivine Dedonder vragen over de klopjacht op de voortvluchtige militair Jürgen Conings. De plenaire vergadering valt te volgen via bovenstaande livestream.

Op Vlaams Belang na willen alle partijen weten hoe het mogelijk is dat Jürgen Conings, die door het OCAD gelabeld werd als ‘potentieel gevaarlijke extremist’ toegang had tot het wapendepot van de kazerne in Leopoldsburg. Daar ging hij maandag aan de met raketlanceerders en zware wapens. De politie en het leger zijn sindsdien met man en macht naar hem op zoek.

‘De bedreiging is niet nieuw’, zegt Kris Verduyckt (Vooruit). ‘Toen ik u, minister Dedonder, onlangs ondervroeg over de dertig militairen met extreemrechtse ideeën, zei u “we kunnen er niet veel aan doen”. Dat is toch waanzin! Want die extreemrechtse ideeën en ontwikkelen zich nog binnen Defensie. We leiden die mensen daar op om met wapens om te gaan en te doden. Wat was er gebeurd als de man als eerste stop markt van Leopoldsburg. De enige reden dat er nog geen doden zijn, is omdat hij nog niet geschoten heeft. Welke wetgeving hebben we nodig om dit soort extremisten te ontslaan voor ze gevaar voor samenleving. En dat we kunnen verhinderen dat toegang tot zware wapens.?’

Dat Conings op een lijst van OCAD en ADIV stond en tegelijk toch toegang had tot zware wapens, gaat er bij François De Smedt (Défi) niet in. Je komt immers niet zomaar op zo’n lijst. ‘Ik hoop dat geen enkele militair op de lijst van OCAD staat omdat hij drie foto’s geliket heeft of in de kantine een dessert heeft gepikt. Hoe kan het dat die persoon niet geschorst is in het leger? Worden de dertig extreemrechtse militairen opgevolgd?’

‘Woorden doen ertoe’

Ook de vragen van andere parlementsleden gaan in die richting. ‘We spreken hier niet over kleine wapens. Dat is genoeg om kleine guerilla te ontketenen. Het is evident dat je niemand kan bestraffen om zijn ideeën. Maar Defensie heeft zélf een klacht ingediend voor racisme en hij heeft viroloog Marc Van Ranst met de dood bedreigd. Hoe kan een zo geradicaliseerde persoon lid blijven van Defensie en toegang krijgen tot wapens?’, zei Ecolo-kamerlid Guillaume Defossé. CD&V-kamerlid Steven Matheï riep alle parlementsleden op om ook extremisme te veroordelen. ‘Woorden doen ertoe. Ze zijn de munitie van losgeslagen gevallen als deze man.’

Open VLD’er Jasper Pillen meent dat het probleem niet los gezien kan worden van de besparingen bij Defensie. ‘Er wordt veel aangeworven, maar de screening mag daar niet bij inschieten. De kwantiteit mag niet voorgaan op de kwaliteit. Waarom was er geen betere opvolging? Was er onvoldoende doorstroming van de informatie, of werd er niets mee gedaan. Wat ging er fout bij Defensie? We moeten hier lessen uit trekken voor wapenbeheer. Structureel ingrijpen is de boodschap.’

Dadelijk meer.