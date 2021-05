Harry Kane geeft meer uitleg bij vertrekwens en plakt prijs op eigen hoofd: “Binnen twee of drie jaar ga ik zoveel niet meer waard zijn”

Is Harry Kane na dit seizoen Tottenham Hotspur-speler af? Volgens Sky Sports wil de aanvoerder van de Londenaren, die nog tot 2024 onder contract staat, naar een club waarmee hij prijzen kan winnen. Dat bevestigde de Engelse spits nu zelf in een interview met Gary Neville.

Manchester City, Manchester United en Chelsea zouden al contact hebben opgenomen met het management van Kane, de 27-jarige aanvalsleider van het Engelse elftal. Uit het buitenland zouden PSG, Real Madrid en Juventus interesse hebben. Volgens The Guardian zou echter vooral de piste van Man City concreet zijn, met lopende gesprekken. De club van Kevin De Bruyne is op zoek naar een nieuwe spits omdat Sergio Agüero op vertrekken staat (naar FC Barcelona waarschijnlijk).

Tottenham grijpt voor het tweede jaar op rij naast een ticket voor de Champions League. Een wedstrijd voor het einde van de competitie staan de Spurs pas op de zevende plaats. Tottenham speelde wel de finale van de League Cup, maar verloor die van Manchester City. In 2019 ging de finale van de Champions League verloren tegen Liverpool.

Foto: ISOPIX

Prijzen pakken

En dus blijft Kane opnieuw met lege handen achter. Een frustratie waaraan hij nu een einde wil maken door te vertrekken bij de Spurs.

“Ik ben niet te bescheiden om te zeggen dat ik de beste wil worden”, aldus de 27-jarige spits. “Ik wil het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo halen, of dat toch proberen. Dat is het ultieme doel. Ik wil dus meedoen aan de grootste wedstrijden ter wereld, de grootste momenten meemaken. Dit seizoen moest ik toekijken hoe de Engelse clubs het geweldig deden in de Champions League. Die wedstrijden wil ik spelen.”

Tottenham zelf verloor in de 1/8ste finales van de Europa League tegen Dinamo Zagreb. “Ik wil prijzen pakken”, stelt Kane onomwonden. “Jaar in, jaar uit. Terwijl ik 50, 60 of 70 doelpunten scoor. Dat is de standaard die ik mezelf opleg. Ik hoop dus op een eerlijk gesprek met de voorzitter (Daniel Levy, red.). Misschien wil hij mij wel verkopen. Misschien denkt hij wel van: oké, als ik 100 miljoen pond (115 miljoen euro, red.) voor jou kan krijgen… Waarom niet? Binnen twee of drie jaar ga ik zoveel niet meer waard zijn, snap je? Ik heb ook nooit gezegd dat ik voor altijd bij Tottenham zou blijven, net als ik nooit zou zeggen dat ik weg wil bij de club.”

Sky Sports maakte eerder deze week nog gewag van een vraagprijs van 175 miljoen euro.

Foto: AFP

Kane speelt afgezien van enkele verhuurperiodes al zijn hele carrière voor de Spurs. Met 220 doelpunten staat hij op de tweede plaats van de topscorerslijst aller tijden van de Londense club. Alleen Jimmy Greaves maakte er meer: 266. Kane werd twee keer topscorer van de Premier League en kan deze week voor de derde keer de Gouden Schoen veroveren. Hij deelt nu de eerste plaats op de topscorerslijst met Mohamed Salah (Liverpool) met 22 treffers.