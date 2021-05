Trollenleger keert zich tegen Marc Van Ranst na Twitter-oorlogje met Nederlander: “Ben je nu trots dat je een doodsbedreiging kreeg?”

Het zit er bovenarms op tussen viroloog Marc Van Ranst en de Nederlandse coronascepticus Willem Engel. De twee zijn het grondig oneens over de pandemie en Engel liet uitschijnen dat Van Ranst de doodsbedreigingen aan zijn gedrag te danken heeft, waarna een verbale strijd op Twitter begon. Intussen keerde een Nederlands trollenleger zich tegen Van Ranst. Maar die is niet onder de indruk.

Voor het begin van de vete moeten we terug naar dinsdagavond, toen het nieuws bekendraakte dat Marc Van Ranst en zijn gezin in een safehouse ondergebracht waren na de bedreigingen van de voortvluchtige Limburgse beroepsmilitair Jürgen Conings.

Willem Engel, een Nederlandse dansleraar die de voorbije maanden is uitgegroeid tot de leider van de Nederlandse actiegroep Viruswaarheid, schreef toen op Twitter dat de viroloog het wel wat zelf gezocht had. “Ik ben niet voor het bedreigen van wie dan ook, maar Van Ranst heeft het zo bont gemaakt dat hij extreem gehaat is”, schreef hij. “Natuurlijk is hij niet alleen verantwoordelijk, maar hij heeft zeker een aandeel in de angstpandemie.”

Salsapandemie

Van Ranst, die klassiek niet snel onder de indruk is, beet vervolgens van zich af. “Laten we een kat een kat noemen, Willem”, schreef hij. “Je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam.” Ter info: met een ‘wappie’ bedoelen Nederlanders iemand die gek is.

Het bleef daar niet bij. Engel schreef dat Van Ranst hem wellicht zou kunnen onderwijzen in de “bedrogologie de oplichtkunde”. De viroloog refereerde vervolgens naar het feit dat Engel, die afstudeerde in de biogeneeskunde en daar ook even onderzoek in deed, al twaalf jaar een dansleraar is. “Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen ‘flying fuck’ om wat jij uitkraamt, en Nederland zou dat best ook niet doen.”

Daarmee oogstte Van Ranst op Twitter veel kritiek, maar ook veel applaus. Zo was er Alexander Klöpping, een Nederlandse internetondernemer, die de repliek van Van Ranst zo goed vond dat hij hem liet afdrukken en ophangen in bushokjes in heel Nederland. Hij startte daarvoor een geldinzameling, waarmee in een half uur het streefbedrag van 2.000 euro binnengehaald werd. De teller staat nu al op meer dan 20.000 euro, en de teller loopt door. “Hoe meer geld, hoe meer bushokjes”, aldus Klöpping.

Trollenleger

Engel vond steun bij de actiegroep Klokkenluiders voor vrijheid. Die heeft op Telegram ruim 20.000 leden en roept op Van Ranst te viseren op Twitter. “Wat is Marc toch trots op de aandacht die hij nu krijgt op zijn ‘doodsbedreiging’. Hij was veel te jaloers op (de Nederlandse infectioloog) Jaap Van Dissel vanwege zijn bedreiging. Laten we daarom het maar even aanwakkeren op zijn Twitter door onder deze post de volgende reactie te geven: Van harte Marc! Omdat Jaap van Dissel een doodsbedreiging heeft gehad, ben jij er nu ook trots op dat jij er eentje hebt gehad? Misschien steek je meer op van dansles?”

Dat gebeurde intussen ook, maar Van Ranst tilt er niet zwaar aan. “Een voorbeeld van een trollenlegertje. Enkel voor sukkels zonder enige creativiteit”, schrijft hij in een tweet.