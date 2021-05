Legervakbond ziet geen breder probleem rond extremisme bij Defensie

De militaire vakbond ACMP (Algemene Centrale van het Militair Personeel) stelt zich vragen bij het feit dat Jurgen Conings, de beroepsmilitair die bekendstond als ‘potentieel gewelddadige extremist’ en momenteel voortvluchtig is, na zijn tuchtsanctie toegang kreeg tot een wapendepot. Maar de vakbond verzet zich tegelijk tegen het beeld dat er bij Defensie straffeloosheid voor extremisme zou heersen. Vakbondsman Yves Huwart zegt dat de carrière van Conings bij Defensie alleszins voorbij is.

Verschillende media reconstrueren donderdag Jurgen Conings’ recente parcours. Uitlatingen op sociale media met extreemrechtse inslag en bedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst zouden tot twee tuchtsancties geleid hebben, waarbij de militair overgeplaatst werd en zijn veiligheidsmachtiging verloor, maar wel toegang kreeg en behield tot een wapendepot. En dat terwijl hij op de lijst van OCAD stond als potentieel gewelddadige extremist.

Yves Huwart, voorzitter van de ACMP, benadrukt dat hij de precieze voorgeschiedenis van de man niet kent en daarom in het duister tast over de precieze reden waarom hij overgeplaatst is naar een functie waarbij hij net toegang had tot een wapendepot. “Maar het roept inderdaad ernstige vragen op. Er is iets gebeurd dat ongezien is, om niet te zeggen ‘not done’. “

Maar Huwart verzet zich tegen het beeld dat er mogelijk sprake is van een breder probleem bij Defensie. “Ik kan alleen maar vaststellen dat er bij ons veel volk over de vloer komt omdat ze problemen hebben met een veiligheidsmachtiging. Vaak begrijpen ze niet waarom, hebben ze a priori niets verkeerd gedaan. We kijken daar dan heel kritisch naar, want iedereen kan wel zeggen dat er niets aan de hand is, maar toch merken we dat een veiligheidsmachtiging in de praktijk heel snel ingetrokken wordt. Het kan - bij wijze van spreken - al voldoende zijn om een relatie aan te knopen met een blondine uit het voormalige Oostblok die een kennis heeft die in dezelfde straat als Vladimir Poetin woont.”

Geen slachtoffers

Of er dan meer aangepaste sancties nodig zijn, bijvoorbeeld door iemand die bij OCAD (Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse) geboekstaafd staat als ‘potentieel gewelddadige extremist’ de toegang tot wapens te ontzeggen? “Het woord ‘potentieel’ blijft hier toch belangrijk”, nuanceert Huwart. “Tot nu toe hebben er geen gewelddadige acties plaatsgevonden of zijn er geen slachtoffers gevallen. En ik hoop ook dat dat zo blijft, daar zou iedereen baat bij hebben. Dat de man uiteindelijk zegt dat het genoeg is geweest met verstoppertje spelen. Ik wil de feiten niet minimaliseren. Hij heeft wapens meegenomen zonder dat het mocht, dus zijn loopbaan bij Defensie is voorbij. En hij riskeert ook een veroordeling voor verboden wapenbezit en zelfs een bekeuring omdat zijn auto fout geparkeerd stond. Maar om nu te zeggen dat straffeloosheid bij Defensie heerst? Nee. Als ik soms zie om welke banale redenen jongeren soms aan de deur worden gezet, dan klopt dat gewoon niet.

De vakbondsman voegt eraan toe dat uitlatingen met extreemrechtse inslag vandaag de dag bovendien wel wijder verspreid zijn in de maatschappij. “Opnieuw, het blijft hier om een militair gaan en ik wil het niet minimaliseren. Maar ongepaste uitlatingen op sociale media zijn vandaag de dag schering en inslag. Het leger is in dat opzicht uiteindelijk een afspiegeling van de maatschappij.”

“Ze moeten alles op alles zetten om de man te vinden”, besluit de vakbondsman. “En ik hoop dat hij geen gekke dingen doet. Zijn loopbaan bij Defensie is voorbij en hij zal wel veroordeeld worden voor verboden wapenbezit. Maar er zijn tot nu toe geen dodelijke slachtoffers gevallen. Betekent dat nu dat er een probleem zou zijn bij Defensie? Dan is er op vele plaatsen een probleem.”