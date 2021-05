Virtuele Tomorrowland pakt uit met Armin van Buuren, Lost Frequencies en Kölsch

Tomorrowland heeft donderdag de affiche van zijn tweede opeenvolgende virtuele editie gelost, gepland op vrijdag 16 en zaterdag 17 juli. Onder meer Armin van Buuren, Lost Frequencies en Kölsch nemen vooraf een exclusieve dj-set op voor het festival. Later deze zomer volgt er ook nog een fysieke editie van Tomorrowland.

Tomorrowland Around The World vindt net als vorig jaar plaats op het virtuele vlindervormige eiland P?pili?nem. De bezoeker vindt daar zes digitale podia, waar 40 artiesten in verschillende genres van elektronische muziek hun ding doen, omgeven door special effects en 3D animatie. Wie een toegangscode koopt, kan naar het festival surfen op een PC, laptop, smartphone of tablet en heeft geen VR- of 3D-bril nodig.

Op het hoofdpodium van Tomorrowland Around The World staan Afrojack, Alan Walker, Armin van Buuren, Claptone, Fedde Le Grand, KC Lights, Kölsch, Lost Frequencies, Nicky Romero, Robin Schulz, Sam Feldt, Sunnery James & Ryan Marciano, Topic, Vini Vici, Vintage Culture en Yves V. Tweede podium Elixir verwelkomt Adam Beyer, Cat Dealers, Charlotte de Witte, Danny Avila, HI-LO, Mike Williams, Ofenbach, Quintino, Reb?ke en Tom & Collins. In techno- en housetempel Atmosphere staan onder meer Adriatique, Stephan Jolk en Tale Of Us, terwijl Amelie Lens, Dino Lenny, Enrico Sangiuliano, Keinemusik en Mind Against op het vierde podium Core komen. Er is ook nog future bass en dubstep in The Cave, met onder meer Darren Styles, Fox Stevenson, Gammer en Koven. Tot slot komen liefhebbers van hardstyle aan hun trekken aan The Wall, met onder meer Angerfist, Da Tweekaz vs Ran-D, Headhunterz, KELTEK en Sound Rush.

Tickets en info via tomorrowland.com.